Pokalsieger soll es geben

Bergstraße. Im Fußballkreis Bergstraße wird der Kreispokal-Wettbewerb ’20/21 auf dem Platz durchgezogen. Anders als im Odenwaldkreis – hier ist der TV Fränkisch-Crumbach per Losentscheid zum Sieger gekürt worden – wird bis Ende Juli sportlich ein Gewinner ermittelt, der dann am Hessenpokal teilnimmt.

Nach der Unterbrechung Ende Oktober 2020 waren noch 18 Mannschaften im Rennen; es standen zwei Begegnungen der zweiten Runde (SV Kirschhausen – SF Heppenheim, FV Biblis - SV Unter-Flockenbach) aus. Just diese vier Vereine erklärten ihren Rückzug aus dem Pokal; auch die FSG Riedrode verzichtet. Kreisfußballwart Reiner Held und sein Stellvertreter Martin Wecht hatten also noch 13 Vereine in der Trommel, als im Vereinsheim in Lörzenbach die Begegnungen bis zum Halbfinale ausgelost wurden. Das übernahmen in bewährter Weise die Ziehungs-Routiniers Emil und Dieter Jünger vom SV Lörzenbach.

Achtelfinale (11. Juli): FSV Zotzenbach - VfR Fehlheim, FV Hofheim - Et. Wald-Michelbach,, SC Rodau - FC Fürth, TSV Gadernheim - FC 07 Bensheim, VfL Birkenau - SG U.-Abtsteinach, Freilose: TSV Auerbach, SV Lörzenbach, SSG Einhausen.

Viertelfinale (18. Juli): Sieger Birkenau/Unter-Abtsteinach – Sieger Zotzenbach/Fehlheim, Sieger Hofheim/Wald-Michelbach - SV Lörzenbach, Sieger Rodau/Fürth - TSV Auerbach, Sieger Gadernheim/FC 07 - SSG Einhausen.

Halbfinale (25. Juli): Sieger Hofheim/ETW/Lörzenbach – Sieger Birkenau/Unter-Abtsteinach/Zotzenbach/Fehlheim, Sieger Gadernheim/FC 07/Einhausen – Sieger Rodau/FC Fürth/Auerbach.

Endspiel: Es soll am 28. oder 29 Juli auf einem noch zu bestimmenden Platz ausgetragen werden. all

