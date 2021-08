Als Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe bereits an zweiter Stelle den Gegner des SV Waldhof Mannheim zog, war die Spannung auf ihrem Höhepunkt. Die Mannheimer zogen in der 2. Runde des DFB-Pokals ein attraktives, aber kein Traumlos. Bundesligist Union Berlin kommt am 26. oder 27. Oktober ins Carl-Benz-Stadion. „Wir freuen uns auf Union und darauf, wieder ein weiteres Erlebnis zu kreieren“, sagte

...