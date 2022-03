Pokalfight endet mit 3:4

Auerbach. In dem nach einer coronabedingten Unterbrechung wieder aufgenommenen Tischtennis-Kreispokal verpasste die TSV Auerbach IV mit einer 3:4-Niederlage im Viertelfinale gegen die SKG Ober-Mumbach II den Einzug in die Endrunde. Besser machte es die TSV-Sechste, die sich mit einem 4:1 gegen Rimbach VI für das Finalturnier am 27. März in Lampertheim qualifizierte. Dort kann sie sich, ebenso wie die Auerbacher Zweite, Hoffnungen auf den Pokalsieg machen.

2. Kreisklasse: SKG Ober-Mumbach II – TSV Auerbach IV 4:3. Es war ein typischer Pokalfight. Hans Friedrich, mit einer feinen Leistung gegen den Spitzenspieler Kuhnt, und Karlheinz Weigold sorgten für den Zwischenstand von 2:1. Das Doppel hätte eine Vorentscheidung bringen können, jedoch verloren Fertig/Weigold 9:11 im fünften Satz.

Im zweiten Einzeldurchgang verlor Andreas Fertig deutlich mit 0:3 Sätzen, während Hans Friedrich mit seinem zweiten Matchgewinn nochmals ausgleichen konnte. Weigold hatte im letzten entscheidenden Einzel dem Aufschlagspiel seines Kontrahenten nicht viel entgegenzusetzen und musste Jens Stein nach 0:3 Sätzen zum Sieg gratulieren.

3. Kreisklasse: TSV Auerbach VI – TSK Rimbach VI 4:1. Das Spiel begann mit einem Sieg von Tim Polheim gegen Haag in vier Sätzen, bei gleichzeitiger 1:3-Niederlage von Willi Weihrich gegen Stack. Danach gaben die Auerbacher keinen Punkt mehr ab, wobei nur Tim Polheim/Willi Weihrich im Doppel in den fünften Satz (11:1) mussten. – TSV-Punkte: Polheim/Weihrich, T. Polheim (2), G. Baumunk. ks