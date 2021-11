Pokal-Kracher in Bietigheim

Dortmund. Die Viertelfinals im DHB-Pokal der Frauen sind ausgelost. Als Losfee agierte im Rahmen eines Bundesliga-Spiels Vielseitigkeitsreiter Andreas Dibowski, der unter anderem eine Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen von Peking gewonnen hatte. Die noch im Wettbewerb verbliebenen acht Mannschaften kämpfen am 29./30. Januar um die Qualifikation für das größte Event der Saison: das Final4 am 28./29. Mai in Stuttgart.

Zum absoluten Topduell kommt es zwischen den beiden die Bundesliga dominierenden Teams SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund. Außerdem empfängt der VfL Oldenburg in einer weiteren höchst attraktiven Partie die HL Buchholz 08-Rosengarten zum Nordderby. Zweitligist VfL Waiblingen trifft auf den Thüringer HC, der Buxtehuder SV (1. auf die HSG Bad Wildungen. Die HSG Bensheim/Auerbach war im Achtelfinale mit einem 26:31 gegen Bietigheim ausgeschieden. red