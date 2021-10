Pokal-Erlebnis mit Corona-Handicap

Mannheim. Flutlicht, volles Haus und dann auch noch die Chance, im DFB-Pokal einen Bundesligisten zu kitzeln oder gar für die Sensation zu sorgen – es sind genau diese Spiele, für die Fußballer jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen. Und die Profis des SV Waldhof Mannheim bilden hier sicher keine Ausnahme. Das bestätigte vor dem Duell des Drittligisten gegen Union Berlin am Mittwochabend (18.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) Waldhof-Trainer Patrick Glöckner mit Blick auf die begonnene Trainingswoche.

„Für so eine Partie muss man niemanden motivieren. Solche Pokalspiele sind immer ein Highlight. Es gibt nur diesen Abend, diesen einen Moment, an dem du Dinge schaffen kannst, die nur selten vorkommen“, beschrieb der SVW-Coach die Ausgangslage vor der zweiten Runde, die der SVW zuvor das letzte Mal in der Saison 2001/02 erreicht hatte.

Und dass die Blau-Schwarzen das Potenzial haben, „seltene Dinge zu schaffen“, haben sie in dieser Spielzeit schließlich schon unter Beweis gestellt. In der ersten Runde des DFB-Pokals musste das Bundesligist Eintracht Frankfurt beim 2:0-Sieg des Außenseiters aus der 3. Liga zur Kenntnis nehmen, und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehen die Mannheimer nun auch die Aufgabe gegen die Hauptstädter an.

Waren die Waldhöfer im August im Gegensatz zur Eintracht bereits im Liga-Rhythmus, so sind sie es nun, die nach dem Corona-Ausbruch unter erschwerten Bedingungen antreten. Schließlich ist das Personalkorsett weiter sehr eng genäht. Auch wenn die Waldhof-Bank am Samstag gegen Zwickau schon wieder ganz gut besetzt war, täuschte das. „Da waren einige Spieler dabei, die ich gar nicht einwechseln konnte“, verwies Glöckner auf den Fitnesszustand einiger Profis nach Krankheit oder Quarantäne. So ist nicht nur Torwart Timo Königsmann weiterhin kein Kandidat für die Startelf. th

