Pokal-Comeback für die Alten Herren

Bergstraße. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause will der Fußballkreis Bergstraße wieder einen Kreismeister bei den Alten Herren Ü50 küren. Am 30. April, so der Plan von Kreisfußballwart Reiner Held, soll der Sieger in einem Ein-Tage-Kleinfeldturnier an einem noch zu bestimmenden Ort ermittelt werden.

Mit der SG Bürstadt/Riedrode und der TSV Auerbach haben bereits zwei Mannschaften ihre Teilnahmebereitschaft signalisiert. Ein paar mehr Teams – auch Spielgemeinschaften aus zwei Vereinen sind erlaubt – würde sich Held schon wünschen, schließlich fahren Sieger und Zweitplatzierter zum Hessencup am 21. Mai beim SV Erzhausen. Meldeschluss ist der 17. April. all

