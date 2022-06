Pokal-Aus für den MSC

Auerbach. Beim Filzgolf-Mastersturnier im rheinischen Nierstein erreichte Tom van Diejen vom MSC Bensheim-Auerbach in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld den sechsten Platz. Als Sieger seiner Vorrunden-Gruppe gewann er in der ersten Finalrunde mit 5:4 nach Stechen gegen Bundestrainer Michael Koziol und zog damit ins Viertelfinale ein. Susanne Parr und Andreas Träger vom MSC qualifizierten sich als Gruppendritte für die Platzierungsspiele und beendeten das Turnier auf den Positionen 30 und 32.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor musste sich Bensheim-Auerbach mit dem 2:8 in Ludwigshafen schon früh aus dem Pokalwettbewerb verabschieden. In der ersten überregionalen Runde verlor das MSC-Team in zwei Duellen knapp mit jeweils einem Schlag. Die einzigen Punkte holte Thomas Giebenhain, der seine Partie mit 71:66 gewinnen konnte. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2