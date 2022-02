Elena Knaup und Marek Gach vom TSC Rot-Weiß Lorsch holten bei den Tanz-Hessenmeisterschaften in Rüsselsheim den zweiten Platz in der Hauptgruppe C Latein. Lange musste um die Durchführung des Turniers gebangt werden, doch letztlich konnte es unter Einhaltung der 2G-Plus-Regeln stattfinden.

Das junge Lorscher Tanzpaar war hochmotiviert, sein Ergebnis der letzten Landesmeisterschaft zu

...