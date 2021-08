Platz vier ist für KSG Mitlechtern nicht der Maßstab

Mitlechtern. „Wir sind voll im Soll.“ Christoph Schamber, spielender Trainer des Fußball-Kreisoberligisten KSG Mitlechtern, ist mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. Das eigene Turnier, das die KSG kürzlich gewann, war für Schamber durchaus aufschlussreich. Da es keine Abgänge, aber eine Handvoll Zugänge gab, kann er auf ein eingespieltes Team bauen.

Priorität genießt derzeit die Arbeit im taktischen Bereich. „Durch Corona hat sich einiges verändert. Ich muss sehen, dass die Trainingsbeteiligung oben bleibt, was durch Arbeit und Urlaub aktuell nicht ganz so einfach ist“, sagt der Übungsleiter, der sich mit dem Stand der Dinge aber einverstanden zeigt. „Unser Ziel ist es, wieder an unsere Stärken vor der Corona-bedingten Unterbrechung anzuknüpfen. Wir wollen wieder den guten Fußball spielen, den wir in der vergangenen Saison gespielt haben“, betont Schamber, der bisher durchaus positive Aspekte beobachten konnte. „Ich war schon überrascht, wie schnell wir wieder im Fußballspiel drin waren.“

Die Erwartungshaltung ist, was die Saison 2021/22 betrifft, auf Mitlechterner Seite nicht sonderlich groß. Trotz Platz vier vor der Corona-Pause geben sich die Verantwortlichen bei der Zielsetzung zurückhaltend. Ein Platz im einstelligen Bereich sollte herausspringen, so die Hoffnung bei der KSG. Und eben an die vor Corona gezeigten Stärke anknüpfen. Den Topfavoriten hat Christoph Schamber ausgemacht. „Für mich ist die TSV Auerbach Aufstiegskandidat Nummer eins. Sie haben eine unglaubliche Qualität im Kader, der außerdem auch in der Breite sehr gut besetzt ist.“ ki