Platz eins der Weltrangliste ertanzt

Bensheim. In der historischen Stadthalle der Stadt Wuppertal trafen sich 36 der besten internationalen Tanzsportpaare der Klasse „Senioren 2 Latein“ zu einem der bekanntesten Weltranglistenturniere: der Dancecomp 2022. Mit dabei: Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann ( Bensheim/Mannheim), die nicht nur einen weiteren großen Turniersieg feierten, sondern damit auch die Führung in der Weltrangliste übernahmen.

Im großen Ballsaal ist es immer ein erhabenes Gefühl, dort tanzen zu dürfen. Jeder Tanzschritt ist eine Ehrerbietung an dieses Ambiente. Die Vorbereitungen waren gut gelaufen. Mit dem Gewinn der letzten beiden Weltranglistenturniere im Tanzgepäck ging es mit viel Selbstbewusstsein in jeden Tanz. Die Vorrunde war für das Paar der TSG Weinheim nur das „warm-up“. Auch die 24er-Runde, in der es langsam ernst wurde, ertanzten sich Benni und Tina mit voller Kreuzchenzahl der elf internationalen Wertungsrichter.

Erneut strahlende Sieger: Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann, die damit die Führung in der Weltrangliste übernommen haben. © Zettelmeier

Im Semifinale der besten zwölf Paare feuerten die bereits ausgeschiedenen Paare ihr jeweiliges „Heimatpaar“ mit an. Die Stimmung war atemberaubend, begleitet durch eine tolle Turniermusik. Erst nach einer einstündigen Pause, in der weitere Klassen tanzten, wurde die Finalbesetzung bekanntgegeben. Dazu gehörte fast selbstverständlich die Startnummer 632: Zettelmeier/Eiermann. Dazu ein Paar aus Tschechien, zwei Paare aus Frankreich und zwei weitere deutsche Paare.

Das Finaloutfit wurde angezogen, das Make-up überprüft, die Tanzschuhe präpariert, Trainer Emanuil Karakatsanis ging noch die letzten „Schliffe“ durch. Über mit rotem Teppich ausgelegte Stufen ging es begleitet von der Ansage des Turnierleiters von der Bühne hinunter in den Saal. Unter den jubelnden Rufen der Fans wurde jedes Finalpaar vorgestellt. Der Saal tobte, als Benni und Tina die „Showtreppe“ hinunter liefen.

Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive ließ das hessisch-badische Paar „auf der Tanzfläche zu einem Feuerwerk werden“. Von überall ertönten Rufe: „Benni, Tina, looooos geht’s!“ Es war für beide ein Traum, so von Familien, Freunden und Fans getragen zu werden.

Um Mitternacht ging es zur Siegerehrung. Die Spannung war spürbar. Platz sechs ging nach Frankreich, Platz fünf nach Deutschland an die Vereinskollegen Regitz/Regitz aus Weinheim. Platz vier erneut nach Frankreich, nun kamen die Podestplätze dran: Platz drei ging an das deutsche Vizemeisterehepaar Engel aus Reutlingen. Der Turnierleiter ließ den Saal zittern, die Spannung war zu spüren. Nach einer gefühlten, unerträglichen Ewigkeit lüftete er das Geheimnis: Platz zwei ging nach Tschechien. Und somit war klar: Erneuter Gewinner des Weltranglistenturnieres waren Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann.

Überglücklich genossen sie mit ihren Fans den Augenblick, auf dem Siegerpodest flossen ein paar Freudentränen, es ertönte die deutsche Nationalhymne. Noch in der Nacht zu Hause angekommen, folgte das nächste Highlight: Mit dem Gewinn dieses Weltranglistenturnieres dürfen sie sich offiziell als Nummer eins der „world ranking list“ bezeichnen. Überwältigt genossen sie diesen Anblick der Weltrangliste: Platz eins, das schien für beide zunächst noch „unfassbar“. red