Pia Pätzel läuft in Hessen vorne mit

Bensheim. Fünf Jugendliche der LG VfL/SSG Bensheim starteten in der gerade zu Ende gehenden Leichtathletik-Hallensaison; alle über die 60 Meter. Ein Ausrufezeichen setzte dabei U18-Läuferin Pia Pätzel. Die dem jüngeren Jahrgang 2006 angehörende D-Kader-Athletin des HLV überzeugte gleich beim ersten Hallen-Auftritt, den hessischen Meisterschaften in Frankfurt-Kalbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei ihrem souveränen Sieg im Vorlauf blieb sie in 7,87 Sekunden erstmals unter der Acht-Sekunden-Marke. Doch damit nicht genug. Im Finale gelang ihr eine weitere Steigerung auf 7,81 Sekunden und der Gewinn der Bronzemedaille.

Gut in Form war Pia Pätzel in der zurück-liegenden Hallensaison. © Forster

Auch bei den Titelkämpfen der höheren Altersklasse (AK) U 20 in Hanau überzeugte Pia. Mit 7,85 Sekunden erreichte sie auch hier das Finale, in dem sie mit 7,91 Sekunden Rang fünf belegte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Abschluss ihrer Hallensaison bildeten die süddeutschen Hallenmeisterschaften der U18, wieder in Kalbach. Mit 7,89 Sekunden im Vorlauf und 7,86 Sekunden im Finale gelang Pia eine Bestätigung ihrer zuvor gelaufenen Zeiten und ihrer straken Form. „Den Start im Endlauf habe ich nicht ganz so gut getroffen, sonst wäre vielleicht noch etwas mehr als der fünfte Platz drin gewesen“, bilanzierte Pia Pätzel ihren Auftritt im Finale.

Ebenfalls in guter Form über die 60 Meter präsentierte sich David Hügel. Im Vorlauf der U20-Hessenmeisterschaften steigerte sich der LGB-Athlet auf 7,29 Sekunden, was ihm den Einzug ins Finale brachte. Dort bestätigte er in 7,28 Sekunden seine Vorlaufzeit und belegte einen sehr guten fünften Rang.

Seinen ersten Start bei einer Landesmeisterschaft überhaupt absolvierte Nick Schrettlinger. Bei den Titelkämpfen der AK U16 qualifizierte er sich mit 8,19 Sekunden auf Anhieb für das Finale über die 60 Meter der M14. Dort wurde er in 8,29 Sekunden Siebter.

Nicht ganz zufrieden mit ihren Auftritten über die kurze Sprint-Distanz waren Benjamin Gang und Marlena Bestian. Benjamin blieb bei der U 20 nach einem verpatzten Start in 7,65 Sekunden ebenso deutlich unter seinen Möglichkeiten wie Marlena mit 8,71 in der AK U18.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gemeinsam mit ihrer Trainingsgruppe bei der LG VfL/SSG Bensheim, hoffen die fünf Sprinter nun auf eine komplette und störungsfreie Sommersaison. Nachdem die beiden letzten Jahre doch stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt waren, ist das ein Wunsch, den man in der Leichtathletik sowie im Sport insgesamt mit dem Jahr 2022 verbindet. fo