Nachdem der Golfclub Bensheim seine beliebte „Pfingst-Trophy“ in der Corona-Pandemie 2020 komplett abgesagt hatte, ging das Turnier nun in reduzierter Form über die 18 Bahnen im Bensheimer Westen. Normalerweise geht dieses Zählspiel über zwei Tage und mündet in einer tollen Siegerehrung im Rahmen einer Abendveranstaltung. Der Club freute sich, zumindest eine eintägige Veranstaltung anbieten zu

...