Personalsorgen zum Rückrundenauftakt für Eintracht Frankfurts Fußballfrauen

Frankfurt. Trotz großer Personalsorgen wollen die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ihre weiße Weste daheim behalten. Doch zum Rückrundenauftakt kommt mit dem SC Freiburg am Sonntag (13.00 Uhr/live Magenta Sport) ein auswärtsstarker Gegner ins Stadion am Brentanobad. Zudem muss Eintracht-Coach Niko Arnautis auf mehrere Spielerinnen verzichten. Neben den Langzeitverletzten Virginia Kirchberger, Camilla Küver und Lea Schneider muss er auch Saskia Matheis (Fußprobleme) ersetzen. Für Tanja Pawollek und Géraldine Reuteler, die teilweise die Vorbereitung absolvieren konnten, kommt ein Einsatz ebenfalls noch zu früh.

Dennoch ist die Vorfreude nach sieben Wochen Vorbereitung riesig. "Wir sind voller Motivation und bestens vorbereitet", sagte Arnautis am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. Dennoch warnte er ausdrücklich vor den spielstarken Gästen, die neun ihrer 14 Zähler auswärts holten. Seine Mannschaft werde die maximale Leistung bringen müssen. "Doch wenn wir zu Hause mit dem Rückenwind vor unseren Fans an die Leistung der Hinrunde anknüpfen, bin ich sehr optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen können", sagte Arnautis. Bis zu 1000 Zuschauer sind zugelassen. Das Hinspiel gewannen die Frankfurterinnen mit 1:0.