Zum Saisonauftakt in der Tennis-Hessenliga gewannen die Herren 50 des TCO Lorsch deutlich 6:3 beim TEVC Kronberg.

Die erste Runde der Einzel gestalteten die Lorscher Ulrich Kraft, Jörg Hünninghaus und Christian Conrad jeweils in zwei Sätzen erfolgreich. In der zweiten Runde gewann Dieter Eberle knapp im Match-Tiebreak 10:8 und sorgte so dafür, dass die Lorscher nur noch ein Doppel

...