Pawollek bleibt bei Eintracht

Frankfurt. Kapitänin Tanja Pawollek hat ihren Vertrag beim Frauen-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt der zentralen Mittelfeldspielerin lief bis 2023, der neue nun bis 30. Juni 2025. Die 23-Jährige läuft seit sechs Jahren für die Frankfurterinnen auf. Nachdem sie von der U15 bis U20 das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen hatte und dabei U17-Europameisterin wurde, feierte Pawollek in diesem Juni ihr Debüt für die polnische A-Nationalmannschaft. Für die Eintracht beginnt die Bundesliga-Saison erst am 16. September – mit einem Kracher gegen Bayern München in der großen Bundesliga-Arena und live auf Eurosport. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1