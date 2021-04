Outdoor-Sport geht gut in Seidenbuch

Bergstraße. Der Sportkreis Bergstraße bietet am 28. Mai (Freitag) einen Outdoor-Fitness-Lehrgang in Lindenfels-Seidenbuch an, sofern es die Corona-Verordnungen zulassen. Ähnlich dem Aufbau einer Fortbildung im letzten Jahr werden zu fünf Bereichen des Gesundheits- und Freizeitsports neue Ideen und Übungen vorgestellt. Auch Kleingeräte und Partner- bzw. Gruppenübungen werden hinzugenommen – der unmittelbare Körperkontakt ist ausgeschlossen.

AdUnit urban-intext1

Zu den Bereichen „Warm Up/Stundeneinstimmung“, Zirkeltraining und bewegtes Gedächtnistraining kommen die Aspekte des Beweglichkeitstrainings unter besonderer Hervorhebung des Mobility-Aspektes sowie Ideen für ein spielerisches Ausdauertraining hinzu.

Theoretischer Teil online

Bereits im vergangenen Jahr veranstal-tete der Sportkreis unter Corona-Be-dingungen einen Outdoor-Übungsleiter-Lehrgang in Seidenbuch. © Neu

Der Lehrgang besteht aus einem Online-Modul sowie einem Praxisteil, die Referenten kommen vom Lehr-Team des Landessportbundes Hessen. Der theoretische Teil läuft am 26. Mai (Mittwoch) von 18.00 bis 19.30 Uhr online. Der Praxisworkshop findet dann am 28. Mai von 17.00 bis 21.00 Uhr auf dem weitläufigen Gelände beim Clubheim der SG Seidenbuch (Glashüttenweg 11) statt.

Zur Teilnahme am Webinar benötigen die Teilnehmer einen Computer oder Tablet mit Internetzugang. Der Kurs ist kostenpflichtig und richtet sich an Übungsleiter/innen C, B Prävention und B Fitness und beinhaltet acht Lerneinheiten (6 Praxis, 2 Online). red

AdUnit urban-intext2