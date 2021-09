Trotz des 8:- Kantersiegs zum Saisonauftakt gegen die SG Gronau muss man bei der Reserve vom SC Olympia Lorsch aufpassen, dass sie keinen Fehlstart in der Fußball-Kreisliga C hinlegt. Die beiden darauffolgenden Partien gingen jeweils knapp verloren und mit dem TSV Gadernheim hat man nun am Sonntag (13 Uhr) eine Mannschaft vor der Brust, die bisher den umgekehrten Weg gegangen ist – zuerst eine

...