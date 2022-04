Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga steigt am heutigen Ostersamstag (15.30 Uhr) in Lorsch. Dort empfängt der Tabellendritte SC Olympia (47 Punkte/48:23 Tore) den Ligazweiten TSV Auerbach (49/76:34) und beide Mannschaften rechnen sich noch Chancen aus, den Tabellenführer Tvgg Lorsch einholen zu können. Voraussetzung wäre für beide Teams ein Sieg in diesem Verfolgerduell, denn eine

...