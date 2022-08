Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt mit dem SC Olympia Lorsch der Top-Favorit ins Spielgeschehen der Fußball-Kreisoberliga ein. Am ersten Spieltag wart dieser spielfrei und empfängt nun mit dem SV Lörzenbach einen Aufsteiger, so dass zumindest auf dem Papier die Ausgangslage klar sein sollte. Alles andere als ein Heimsieg der Schützlinge des Trainerduos Lindner/Holdschick wäre eine

...