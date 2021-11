Olympia Lorsch spielt nur 0:0 bei kampfstarker SSG Einhausen

Einhausen. Torlos und damit unentschieden endete in der Fußball-Kreisoberliga das Derby zwischen der SSG Einhausen und dem SC Olympia Lorsch. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entspricht, hatte das intensiv geführte Nachbarschaftsduell doch keinen Sieger verdient gehabt. Im Einhäuser Lager feierte man die Punkteteilung wie einen gefühlten Sieg, die man sich doch mit viel Einsatz und Leidenschaft erkämpfte. Die SSG bleibt unter der Regie von Interimstrainer Dominique Völker ungeschlagen, der SCO indes seit fünf Spielen erfolglos (viertes Remis’ in Serie).

Die Gäste aus Lorsch zeigten auch Willen und Einsatz, blieben aber gerade in spielerischer Hinsicht einiges schuldig. Die Olympia tat sich schwer mit der aggressiven und intensiven Spielweise der SSG, die dadurch nicht den gewohnten Spielfluss des Tabellenzweiten aufkommen ließ

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren