Auerbach. Gymnastikmatte und Hanteln in der heimischen Wohnung, dazu ein Laptop oder Tablet mit Skype. So sehen seit Wochen und Monaten die Trainingsgeräte der ersten Volleyball-Damenmannschaft der TSV Auerbach aus. Die Mädels wollten sich fithalten für einen Wiedereinstieg. Die Regionalliga-Saison 2020/21 wurde im Februar offiziell für beendet erklärt. Das nimmt ein wenig den Druck, unter Umständen innerhalb kürzester Zeit von Hampelmann und Kniebeuge wieder zu Stemmschritt und Angriffsschlag wechseln zu müssen.

AdUnit urban-intext1

Das zwischenzeitlich erreichte Fitnesslevel bietet eine gute Grundlage, die es beizubehalten gilt. Denn: Alle in der letzten Saison spielberechtigten Mannschaften in der Regionalliga können diese Spielberechtigung für die Saison 2021/2022 bis zum 15. Mai 2021 beantragen. In einer Mannschaftssitzung haben sich die Spielerinnen der ersten Auerbacher Damen dafür ausgesprochen, für die nächste Saison zu melden. Der Abteilungsvorstand steht diesem Vorhaben positiv gegenüber.

Trainerin Monika Liepolt möchte mit den TSV-Damen auch in der nächsten Saison in der Regionalliga aufschlagen. © Neu

Auch wenn derzeit keiner abschätzen kann, wann es wieder an den Ball, geschweige denn in die Halle gehen kann – die TSV-Damen sind motiviert und treffen sich weiterhin zwei- bis dreimal wöchentlich zum Online-Krafttraining. Neben dem Sportprogramm fördert dieses Angebot auch den Zusammenhalt. Ein kurzer „Schnack“ am Ende gehört häufig dazu. Und auch mehrere Spieler aus der ersten Auerbacher Herrenmannschaft machen mittlerweile regelmäßig mit.

Ein großer Dank der Mannschaft gebührt Monika Liepolt, die sich unermüdlich dreimal pro Woche die entsprechenden Abläufe für die intensiven 50 Minuten ausdenkt und diese nicht nur ansagt, sondern gleichsam vor- und mitmacht.

AdUnit urban-intext2

So geht es also auf die „alten Tage“ (einige der TSV-Damen sind mittlerweile in den 40ern) noch einmal in die Regionalliga. Das war eigentlich bereits der Tenor zu Beginn der aktuellen Saison. Da diese nach dem Abbruch aber weder sportlich noch emotional zählt, war man sich in der Mannschaftssitzung schnell einig: Wir melden nochmal.

Natürlich gibt es Unsicherheiten bei einzelnen Spielerinnen: Wie fit ist man noch? Wie gelingt der Einstieg nach der langen Auszeit nach Baby und anschließender Corona-Zwangspause? Wohin geht es beruflich nach dem Studium? Und so weiter. Außerdem ist die Personaldecke nach wie vor nicht besonders dick. Aus diesem Grund startet ab sofort die Suche nach weiteren Spielerinnen. Gesucht wird für alle Angriffspositionen sowie für die Libera, ab sofort für die kommende Saison.

Im Sommer „4vs4“ auf Sand

AdUnit urban-intext3

Aktuell hat der Hessische Volleyballverband nähere Informationen zum Sommerangebot „4vs4“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Serie von kleinen Turnieren nach Hallenregeln im Sand. Ob die TSV- Damen zu diesem Angebot melden, wurde noch nicht näher besprochen. Momentan wären alle froh, mal hin und wieder eine Art Balltraining zusammen machen zu können. Über eine Meldung zu einem Wettkampfangebot wird dann erst nachgelagert gesprochen. Somit gilt wie überall: gesund bleiben und Daumen drücken, dass dieses Virus bald unter Kontrolle ist. red

AdUnit urban-intext4

Info: Wer sich den TSV-Volleyballdamen für die kommende Saison in der Regionalliga anschließen möchte, kann sich melden unter damen1@tsv-auerbach- volleyball.de