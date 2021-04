Ohne Maidhof gegen Portugal

Frankfurt. Die deutschen Handballerinnen treten mit einem coronabedingt dezimierten Kader zum Hinspiel der WM-Play-offs in Portugal an. Immerhin kann Bundestrainer Henk Groener bei der Partie am heutigen Samstag (21.30 Uhr) wieder auf Linksaußen Johanna Stockschläder setzen, die nach Ablauf der vorgeschriebenen Quarantäne bei der Mannschaft ist.

Dennoch fehlen Groener sechs Spielerinnen der Topclubs Borussia Dortmund und SG BBM Bietigheim, die aufgrund zahlreicher Corona-Fälle im Anschluss an das jüngste Duell beider Teams isoliert sind. Das Ende der Quarantäne ist für einzelne Spielerinnen auch bei einem negativen Testergebnis für den 20. April angesetzt. Daher werden Antje Lauenroth, Amelie Berger und Nele Reimer auch das Rückspiel am Dienstag nicht bestreiten können. Rückraumspielerin Julia Maidhof, die vor der Quarantäne mit einem Nasenbeinbruch mehrere Wochen ausgefallen war und daher Trainingsrückstand hat, ist ebenfalls nicht dabei.

Zudem ist ein Einsatz der am Fuß angeschlagenen Kreisläuferin Luisa Schulze fraglich, die Dortmunderin Alina Grijseels fehlt auch nach Ablauf der Quarantäne aus privaten Gründen.

Rückspiel am Dienstag live

Die DHB-Auswahl flog mit 17 Spielerinnen von Frankfurt/Main nach Portugal. Das entscheidende Rückspiel um das Ticket für die WM im Dezember in Spanien findet am nächsten Dienstag (17.30 Uhr/Sport1) in Hamm statt.

Wie Groener nimmt auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer die Favoritenrolle der deutschen Mannschaft an: „Auch wenn der Kader anders aussieht als geplant, sind wir der Favorit, das Trainerteam hat sich intensiv mit dem kommenden Gegner befasst“, sagte Kromer und verwies auch darauf, dass die Portugiesinnen sich nicht für die vergangenen internationalen Turniere wie EM oder WM qualifizieren konnten. „Sie haben sich gut entwickelt und sich auf den Weg gemacht, aber so weit wie die portugiesischen Männer sind die Frauen noch nicht“, betont Groener. dpa/red