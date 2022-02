Ohne Impfung kein Vereins-Sport an der Bergstraße

Bergstraße. Werden 2G- und 2G-Plus-Maßnahmen das Miteinander in Sportvereinen belasten? Seit dem Inkrafttreten der Hotspot-Regeln liegt diese Frage im Kreis Bergstraße nah. Nicht geimpfte Erwachsene sind hier jetzt vom Sport ausgeschlossen, sie können sich nicht „freitesten“. In Innenräumen ist zudem ein Negativtest nötig (2G-plus). 3G-Ausnahmen – also das Mitwirken von Ungeimpften – gelten für Beschäftigte wie Trainer oder Betreuer.

Während die Hallensportarten im Kreis schon länger mit 2G und 2G-Plus umgehen müssen, stellen die Hotspot-Regeln den Freiluftsport vor neue Hürden. Beim Fußball galt bisher nur in Innenräumen „2G“. Das hatte unter anderem zur Folge, dass nicht geimpfte Spieler die Umkleiden nicht nutzen durften. Mit dem Vorbereitungsstart auf die restliche Punktrunde 2021/22 unter Hotspot-Bedingungen sieht Kreisfußballwart Reiner Held die Vereine vor einer „ganz, ganz schwierigen Entscheidung“.

Held hofft auf Impfbereitschaft

„Ich werde keinem etwas vorschreiben – und klar wird irgendwo ein Keil reingetrieben“, sagt der Funktionär aus Bürstadt: „Wenn wir aber wieder ganz aufhören, werden Geimpfte vielleicht sagen: Warum darf ich ein halbes Jahr nicht Fußball spielen? Weil sich zwei andere nicht impfen lassen?“ Held setzt auf einen gesunden Meinungsaustausch in den Vereinen – und geht generell von hohen Impfraten aus. cpa

