Ohne Glück die erste Saison-Niederlage

Bensheim. Erstmals in dieser Saison traten die erste und zweite Mannschaft der SG 31 Bensheim gemeinsam zu Heimspielen der Schach-Verbandsliga bzw. -Landesklasse im Dorfgemeinschaftshaus Bensheim-Wilmshausen an. Dabei gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Gegen die Dauerrivalen vom Schachforum Darmstadt fehlte Bensheim I von Beginn an das notwendige Glück. Bereits nach weniger als einer Stunde Spielzeit musste man einem Rückstand hinterherlaufen, am Ende gab es mit 3,5:4,5 die erste Saison-Niederlage.

Harald Stelzer unterlief an Brett drei in der Anfangsphase in ausgeglichener Stellung ein unglücklicher Fehler und der Punkt war weg. Tobias Wenner und Herbert Plenio konnten durch Siege nach vier Stunden das Blatt zwischenzeitlich wenden.

Fataler Fehler von Riebel

Die Bensheimer Pechsträhne setzte sich fort, als Werner Riebel nach überlegenem Spiel in Gewinnstellung den finalen Trick seines Gegners übersah und überraschend einen ganzen Punkt abgeben musste. Der Sieg von Reinhold Bosbach reichte der nicht mehr, obwohl Herbert Kargoll in der Folge alles versuchte, um zumindest ein Unentschieden für die Mannschaft zu retten.

Einen besseren Tag hatte Bensheim II in der Landesklasse gegen den SC Steinheim I erwischt. Souveräne Siege von Frederic Kaiser, Sören Zipp und Bernd Goeke sowie zwei Remis von Karl Krick und Dieter Hein brachten bereits vier Zähler. Den entscheidenden Punkt liefert Thorsten Warnk, der dafür ein wenig von dem Glück brauchte, das Bensheim I gefehlt hatte. Das Ergebnis: ein 5:3-Sieg und ein guter Mittelfeldplatz für Bensheim II. red