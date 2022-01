Oftersheim entlässt Trainer

Oftersheim. Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen hat sich von Trainer Frank Schmitt getrennt. Nach nur zwei Siegen und 7:21 Punkten zogen die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Martin Schmitt die Konsequenzen. „Wir haben durch Gespräche mit den Spielern gemerkt, dass es Differenzen gibt“, sagte Martin Schmitt und brachte zum Ausdruck, dass Teile der Mannschaft eine Trennung befürwortet haben. Der Sportliche Leiter ist mit seinem Namensvetter zwar nicht verwandt oder verschwägert, dafür aber befreundet. Umso schwieriger fiel ihm die Trennung. Bis zum nächsten Spiel am 15. Januar bei Schlusslicht TSG Pforzheim (6:18 Punkte) soll der neue Coach an Bord sein. In den verbleibenden Einheiten werden die Co-Trainer Thorsten Erny und Michael Sturm das Training leiten. mw/ü

