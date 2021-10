Offensive Lilien gegen ungeschlagenen Club

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 könnte am heutigen Freitag (18.30 Uhr) erstmals seit 29 Jahren den fünften Heimsieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga landen. Die Lilien empfangen den noch ungeschlagenen 1. FC Nürnberg mit viel Selbstbewusstsein. „Wir haben vorne zwei Jungs, die immer in der Lage sind, Tore zu machen – auch in Momenten, in denen es nicht danach ausschaut“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag mit Blick auf seine Torjäger Phillip Tietz und Luca Pfeiffer (jeweils acht Saisontreffer). „Wichtig sind dabei aber auch die Jungs drumherum. Für den FCN wird es eine Herausforderung, sich gegen unsere Offensive zu stellen.“

Mit 25 Saisontoren stellt Darmstadt die zweitbeste Offensive nach dem FC St. Pauli (27). Lieberknecht warnte vor einem „bärenstarken Gegner“ aus Nürnberg: „Meine Mannschaft muss viel Energie aufbringen, wenn wir mit drei Punkten den Platz verlassen wollen.“ Der Tabellensiebte kann zum Auftakt des 12. Spieltags wieder auf den aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrten Klaus Gjasula zurückgreifen.

Für Darmstadt wäre ein Sieg der gelungene Abschluss einer nicht nur sportlich erfolgreichen Woche: Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend verkündete der Club einen Gewinn von mehr als zwei Millionen Euro in der Corona-Saison 2020/21. Für die laufende Spielzeit plant der Verein allerdings mit einem Minus von drei bis vier Millionen Euro – laut Präsident Rüdiger Fritsch vor allem „aufgrund der aus der Corona-Pandemie resultierenden zurückgegangenen TV-Einnahmen“. Bei der Mitgliederversammlung wurde außerdem Hans Kessler für seine Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt. dpa