Odenwaldkreis zieht die Notbremse

Bergstraße. Die Fußballer im Odenwaldkreis ziehen die Winterpause vor: Alle für dieses und das nächste Wochenende geplanten Punktspiele auf Kreisebene sind abgesagt. Grund ist die Inzidenzzahl – sie ist im Odenwaldkreis mit über 600 eine der höchsten in Hessen. Zudem sei aufgrund der Wetterprognose mit etlichen Spielausfällen aufgrund der Platzverhältnisse zu rechnen.

Im Fußballkreis Bergstraße wird – wie in den Kreisen Dieburg, Darmstadt und Groß-Gerau – am Wochenende der Ball rollen. „Sofern von politischer Seite keine anderen Maßnahmen angeordnet werden, werden wir es laufen lassen“, sagt Fußballwart Reiner Held. Bei einer Kulisse von bis zu 100 Zuschauern laufe alles wie zuvor, so Held. Diese Grenze wurde in der Kreisoberliga am vergangenen Sonntag nur einmal überschritten, nämlich beim Derby Einhausen – Olympia Lorsch. Da schauten 180 Fans zu.

Bei Veranstaltungen im Freien als auch in Sporthallen gilt ab 101 Personen 2G mit Abstands- und Hygienekonzept. Mit Personen sind laut dem Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport ausschließlich Zuschauer gemeint. Demzufolge sind Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Offizielle in den genannten Zahlen nicht eingeschlossen. kar/ü/red