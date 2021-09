Am heutigen Samstag (11.) starten die Oberliga-Ringer des SV Fahrenbach mit einem Heimkampf gegen ASV Schaafheim in die neue Saison. Nach über einem Jahr corona-bedingter Pause sehen sich die Odenwälder gut gerüstet. „Wir konnten uns sammeln, und der Einfluss von Trainer Vadim Sacultan im Training ist spürbar“, sagt SVF-Funktionär Simon Schröder. Viele junge Ringer konnten in die erste

