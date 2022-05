Oberliga ist schon sicher

Bergstraße. Die Spielgemeinschaft aus HSG Bensheim/Auerbach und HC VfL Heppenheim gewann ihr erstes Auswärtsspiel in der Qualifikation zur Oberliga der männlichen C-Jugend 30:26 (15:11) bei der TG Eberstadt.

Die beiden Mannschaften tasteten sich zu Beginn ab, dann kamen die Gäste besser ins Spiel, überzeugte mit einer konzentrierten Abwehr und legten ein 13:7 vor (18.). Zum Ende der ersten Hälfte ließen sie einige gute Chancen aus und die Hausherren konnten verkürzen.

In der zweiten Halbzeit schaffte es Bensheim/Heppenheim, dass die Eberstädter nie näher als auf drei Tore herankamen. Gegen Mitte der zweiten Hälfte wurde der Vorsprung vorentscheidend auf 29:23 (46.) ausgebaut. Bestnoten verdiente an diesem Tag Marius Schuster mit einer hervorragenden Leistung in Angriff und Abwehr.

Mit diesem Sieg ist Bergsträßer Spielgemeinschaft sicher für die Oberliga 2022/23 qualifiziert. Am heutigen Mittwoch findet um 18.30 Uhr das letzte Qualispiel beim TSV Pfungstadt statt.

Bensheim/Heppenheim spielte mit: Jakob Marx, Mats Buschsieper (3), Henry Grimm, Aeneas Karatzas (1), Silas Schäfer (2), Ben Richter, Pascal Fronia, Jon Steffens, Noah Bonerz (10), Ben Kaplan-Reiterer, Marius Schuster (10), Sören Habel (1), Henry Neumann (3), Oskar Ricker. red