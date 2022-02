Nur zehn Minuten hält Bensheim mit

Bensheim. Eine deutliche Heimniederlage kassierten die Basketballer des VfL Bensheim in der 1. Regionalliga Südwest: Mit 62:90 (39:50) unterlagen die abstiegsbedrohten Bensheimer am Samstag den Gießen Pointers. Die Mittelhessen schoben sich durch diesen Erfolg an der Bergstraße auf Tabellenplatz zwei vor.

Das erste Viertel gestaltete der VfL ausgeglichen und lag nach zehn Minuten mit 29:30 in Rückstand. In den drei weiteren Vierteln lief in der Offensive nur noch wenig zusammen bei den Gastgebern. Nach dem vielversprechenden Auftakt gelangen Bensheim in der restlichen Spielzeit nur noch 33 Punkt – zu wenig, um die Pointers in Verlegenheit bringen zu können. Beste Schützen beim VfL waren Eric Curth (12/2 Dreier), Philip Jenkins (10/2), Vedran Mirkovic und Julian Lexa (beide 10). eh

