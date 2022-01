Nur Tuta trifft für die Eintracht

Frankfurt/Mainz. Abwehrspieler Tuta hat Eintracht Frankfurt zu einem 1:0 (0:0)-Sieg im Fußball-Testspiel beim FSV Mainz 05 verholfen. Der 22 Jahre alte Brasilianer erzielte am Donnerstag in der 73. Minute das einzige Tor der Begegnung zwischen dem Tabellenzehnten und -Neunten der Bundesliga. Zwei Minuten später hielt der in der zweiten Halbzeit für Diant Ramaj eingewechselte Eintracht-Keeper Jens Grahl einen von Jean-Paul Boëtius getretenen Foulelfmeter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuschauer waren im Bruchwegstadion nicht zugelassen. Die Eintracht verzichtete auf einige Stammspieler, darunter auf Daichi Kamada, der wegen eines Muskelfaserrisses vorerst ausfällt. Dafür kam Neuzugang Ansgar Knauff, die Leihgabe von Borussia Dortmund, erstmals zum Einsatz. Die in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrten Jens Petter Hauge und Christopher Lenz standen in der Startformation.

Bei den Frankfurtern fehlten auch Ajdin Hrustic (WM-Qualifikation mit Australien), Rafael Borré (WM-Qualifikation mit Kolumbien) und Aymen Barkok (Afrika-Cup). dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2