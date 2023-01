Nur ein Defekt stoppt Sascha Starker

Das Rudi- und Willi-Altig-Radstadion in Mannheim zeigte sich am Morgen plötzlich schneebedeckt. Für die Cyclocross-Fahrer war es kein Problem. Der Querfeldein-Renntag, den der RRC Endspurt Mannheim am Samstag veranstaltete, ging reibungslos über die Bühne. Im fünften und damit im Finallauf des Cyclocross-Cups setzten sich bei den Frauen Diana Steffenhagen vom RSV Seeheim (ihre Vereinskollegin

...