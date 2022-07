Zwei zweite Plätze in der Klasse Latein Senioren II ertanzte sich das für die TSG Weinheim startende Paar Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) beim Vienna Dance Concourse. Zum dritten Mal nahmen die beiden am Weltranglistenturnier in der österreichischen Hauptstadt teil.

Zeit für ein Sightseeing in der Stadt gab es auch diesmal nicht, denn es galt, sich für das erste

...