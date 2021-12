Vier Kandidaten hatte Jörg Ballweg, der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Bergstraße, zur Auswahl, Norbert Winker ist es letztlich geworden. Der 72-Jährige ist Bergsträßer Träger des DFB-Ehrenamtspreises für herausragende Leistungen in den vergangenen beiden Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anfang 1965 ist Norbert Winkler Mitglied des SV DJK Eintracht Bürstadt geworden, spielte lange bei den Senioren und ist bis heute bei den Alten Herren am Ball. „Norbert Winkler war schon immer auf dem Sportplatz, hat mitgearbeitet, ist ein Mitglied, das sich mit dem Verein zu 100 Prozent identifiziert und den Vereinsgedanken lebt“, lobt Eintracht-Chef Rainer Beckerle.

Nie im Vorstand aktiv

© SV DJK EIntracht Bürstadt

Dabei war Winkler nie Mitglied des Vorstandsgremiums, bis auf eine Episode als Kassenprüfer war sein Engagement stets praktischer Natur. Seit Winkler dem Berufsleben Ade gesagt hat, bringt er einen großen Teil seiner Freizeit auf und um den Sportplatz an der Wasserwerkstraße zu. Er habe „erheblichen Anteil“ an den Reparatur-, Renovierungs- und Umbauarbeiten, die im Laufe der vergangenen Jahre auf dem Gelände vorgenommen werden mussten.

Umkleide ist nächstes Projekt

Den Neubau des Ballfangzaunes, der 2020 nach einem Sturm darniederlag, hat der Bibliser Winkler federführend geplant und packte auch bei der Ausführung tatkräftig mit an. Das gleiche galt bei der Errichtung der Pergola vor dem Vereinsheim. Und die nächste Aufgabe wartet schon auf Norbert Winkler und seine Helfer: Die dritte Umkleidekabine im Untergeschoss ist in Planung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zur Freude der Eintracht-Führungsriege sei Winkler nicht nur in der Praxis zu Hause: Er stelle zudem die Finanzierungspläne auf, berechne die zu leistenden Arbeitsstunden. „Das stellt insbesondere für den geschäftsführenden Vorstand eine erhebliche Zeitersparnis dar und zeugt von seiner Qualifikation“, sagt Beckerle und ergänzt: „Er besticht durch seine Untadeligkeit, Ehrlichkeit und seine starke Persönlichkeit. Den Preis hat er zurecht erhalten.“

Auch Markus Nagy geehrt

Ehrenamtsbeauftragter Ballweg hatte noch eine zweite Auszeichnung zu vergeben. Bergsträßer Sieger bei „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ ist Markus Nagy. Der Bürstädter engagiert sich beim SC Olympia Lorsch im Nachwuchsbereich und hier insbesondere dem Aufbau der Mädchenmannschaften. Da heißt es nicht nur, neue Spielerinnen zu suchen und zu finden, sondern auch, Sponsoren zu gewinnen. Mit „Feuer und Flamme“ sei der 29-Jährige dabei, heißt es im Bewerbungsformular.

Der DFB verleiht seit 1997 alljährlich den Ehrenamtspreis an insgesamt 264 verdiente Ehrenamtler. Das Vorschlagsrecht haben die Vereine. Pro Fußballkreis wird eine engagierte Person ausgezeichnet. Der Förderpreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ richtet sich an 18 bis 30 Jahre alte Fußballbegeisterte, die sich in der Nachwuchsarbeit besonders hervortun. Dieser Wettbewerb ist Teil der DFB-Aktion Ehrenamt, den es seit 2015 gibt. all/Bild: Et. Bürstadt