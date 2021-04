Niederlage trübt die Freude nicht

Groß-Bieberau. Die Freude war allen Beteiligten anzumerken. Endlich wieder ein Stückchen Normalität und endlich wieder ein Handballspiel unter Wettkampfbedingungen. Trotz fehlender Stimmung und Atmosphäre in der Halle - es waren keine Zuschauer zugelassen - entwickelte sich im DHB-Pokal-Qualifikationsspiel beim 25:26 (12:14) zwischen der HSG Bieberau/Modau und HSG Rodgau/Nieder-Roden ein hochklassiges und spannendes Derby, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Auf beiden Seiten taten sich besonders die Abwehrreihen und Torhüter hervor.

„Schade, dass wir unglücklich verloren haben. Nach sechs Monaten Zwangspause war so eine starke Leistung nicht unbedingt zu erwarten; darauf lässt sich aufbauen“ bilanzierte Bieberaus Trainer Thorsten Schmid nach dem missglückten Auftakt der Falken, für die Büttner (6/2), Brandt (5), Eisenhuth und Bettin (je 4) die meisten Tore erzielten.

Ein ständiges Hin und Her

Die letzten Sekunden in der Plochinger Halle waren für die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen turbulent. Im zweiten Spiel der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal stand es 29:29, Plochingen war in Ballbesitz, traf aber nur den Pfosten. Beim letzten Angriff der Partie wurden die Roten Teufel im Angriff gestoppt. „Ich mag Unentschieden nicht”, bilanzierte Trainer Marc Nagel. Auch wenn es gerechtfertigt sei, habe man dennoch „ein intensives Spiel zweier Mannschaften, die gewinnen wollten, gesehen”. Nicht nur die letzten Sekunden waren ein Hin und Her, sondern die ganze Begegnung blieb ausgeglichen. Die Führung wechselte regelmäßig. Und beide Mannschaften schafften es, in brenzligen Situationen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

„Es gab eine Phase, in der ich nicht mehr mit dem Punkt gerechnet habe”, so Nagel in Anspielung auf den zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung der Plochinger in der zweiten Halbzeit. Beim Stand von 20:23 aus SGL-Sicht wechselte Nagel im Tor. Für den starken Alexander Hübe, kam Jörn-Thore Döding – und parierte einen Ball nach dem anderen. – SGL-Haupttorschützen: Schreiber (8), Bitz (5) und Leibnitz (4). red

