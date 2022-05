Nichts zu holen für TC Auerbach

Zwei Niederlagen gab es für die Teams des Tennisclubs Auerbach, die Damen 60 hatten eine spielfreie Woche.

Herren 65 Bezirksoberliga: TC Groß-Bieberau – TC Auerbach 5:1. In den Einzeln verloren Hans Simbrick (7:6, 2:6, 2:10) und Reiner Maul (2:6, 6:3, 7:10) erst im Match-Tie-Break. Horst Lindenlaub (3:6, 4:6) und Harald Rausch (0:6, 0:6) mussten ihr Match jeweils in zwei Sätzen abgeben. In den Doppeln gewannen Lindenlaub/Simbrick 6:4, 6:3 und sorgten für den einzigen Matchpunkt für die Auerbacher. Das zweite TCA-Doppel Maul/Rausch verlor nach 6:4 und 3:6 erst im Match-Tie-Break mit 4:10.

Herren 50 Bezirksliga: TC Auerbach – RW Groß-Gerau II 1:5. Bei der ersten Saisonniederlage setzte sich nur Mannschafts-Neuzugang Christian Brefka in seinem erst zweiten Ligaspiel durch, er gewann sein Einzel 6:4, 6:4. Jörg Frey-Kinzinger und Udo Willgeroth verloren klar in zwei Sätzen, knapper ging es bei Stefan Zehatschek zu (3:6, 5:7). In den Doppeln unterlagen Willgerodt/Brefka im Match-Tie-Break mit 3:10, Johnson/Canoglu klar in zwei Sätzen. red

