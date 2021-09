Neustart am Brett mit kleineren Mannschaften

Bergstraße. Die Corona-Krise hat bei den Bergsträßer Schachvereinen unterschiedliche Spuren hinterlassen. Diese Erkenntnis stand am Ende der zuvor zweimal verschobenen Mitgliedervollversammlung des Bezirks in Bensheim. Viele Vereine folgten der Einladung in das Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen, wo der Bezirksvorsitzende Torsten Warnk die Sitzung leitete.

Dank des unermüdlichen Einsatzes vor allem durch den Vorsitzenden Torsten Warnk gelang es, den Schachbezirk gut durch die Zeit zu bringen und den sich immer ändernden Vorgaben anzupassen. Bei der Aussprache zu den Berichten wurde deutlich, dass einige Vereine vor allem den Kontakt in der so wichtigen Jugendarbeit verloren haben. Einige konnten durch Online-Angebote hier ihren Stand zumindest halten. Die anwesenden Vereinsvertreter bedankten sich beim Vorstand am Ende der Aussprache für die geleistete Arbeit und entlasteten diesen einstimmig.

Damit war der Weg frei für die Neuwahlen, die überraschend zügig über die Bühne ging. Bis auf den zweiten Vorsitzenden stellten sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl und wurden einstimmig gewählt. Neu im Vorstand als zweiter Vorsitzender ist Dominik Chambers vom Schachclub Lorsch.

Der Neustart in den Bezirksklassen wurde länger diskutiert. Hier stand ein Vorschlag des hessischen Schachverbandes im Raum, die Mannschaftskämpfe für ein Jahr nicht mit acht, sondern mit weniger Spielern zu erlauben. Im Schachbezirk votierten die Anwesenden in einer engen Entscheidung dafür, in der Bezirksoberliga die Mannschaftsgröße mit sechs Spielern festzulegen. Für Jugendliche wird es in diesem Jahr sehr wahrscheinlich im November Einzelmeisterschaften geben. red

