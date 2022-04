Neun neue Schiedsrichter für den Kreis

Bergstraße. Die Schiedsrichtervereinigung im Fußballkreis Bergstraße freut sich über neun neue Kollegen. Acht Männer und eine Frau haben beim jüngsten Neulingslehrgang erfolgreich ihre Prüfung abgelegt. „Das ist wunderbar – die Neulinge werden noch in dieser Saison ihre ersten Spiele leiten können”, kündigt Thomas Hirschberg, der stellvertretende Obmann der Vereinigung, an.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hohen Inzidenzen wurde der Neulingslehrgang wie im vergangenen Jahr online durchgeführt; nur der Prüfungstag fand in Präsenz statt. An sechs Lehrgangstagen brachte der Bergsträßer Lehrstab den Anwärtern die Fußballregeln nahe. „Auch wenn der persönliche Kontakt fehlt, hat sich das digitale Arbeiten absolut bewährt“, resümiert Kreislehrwart Simon Wecht.

Die Prüfungen (gefordert waren ein Lauftest sowie ein aus 30 Fragen bestehender Regeltest) waren zunächst für Februar angesetzt, mussten jedoch pandemiebedingt in den März verlegt werden. Dem Enthusiasmus der Prüflinge tat dies keinen Abbruch, alle Anwärter waren erfolgreich: Yannik Rebenich (TSV Auerbach), Dureid Alshareefy (SG Lautern), Lars Hintzen, Matthias Hintzen (beide TV Lampertheim), Bärbel Kaltenecker, Max Kaltenecker, Martin Kaltenecker (alle FV Hofheim), Helmut Rutz (SG Unter-Abtsteinach) und Jan Stephan (VfL Birkenau).

Die beste Prüfung legte Helmut Rutz ab, der im schriftlichen Regeltest 58 von möglichen 60 Punkten erreichte.

Dennoch ist die Personaldecke im Bergsträßer Schiedsrichterwesen weiter angespannt, erinnert Öffentlichkeitsmitarbeiter Jan Turinski: „Da in den vergangenen Jahren gleich mehrere Lehrgänge ausgefallen sind, kämpfen die Ansetzer jedes Wochenende darum, alle Spiele im Senioren- und Juniorenbereich mit Unparteiischen zu besetzen.“

Bei den ersten Spielleitungen werden den Neulingen mit den Schiedsrichter-Paten erfahrene Unparteiische unterstützend zur Seite gestellt. „Möglich ist dies durch die Bereitschaft der Kollegen, zum Teil zwei Einsätze an einem Tag – einen als Paten und einen als Schiedsrichter – anzunehmen, vor allem aber durch das Wirken des Fördervereins Bergsträßer Schiedsrichter“, so Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam, dessen Dank auch an die KSG Mitlechtern geht für die Möglichkeit, die Prüfung im gewohnten Rahmen durchzuführen. all

