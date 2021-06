Neues Talent bei Flames

Bensheim. Mit der 17-jährigen Jana Haas erhält ein weiteres Handball-Talent aus den Nachwuchsreihen der Flames einen Bundesliga-Vertrag für die kommende Saison. Die Linkshänderin wechselt vom Drittligisten HSG Gedern/Nidda zur HSG Bensheim/Auerbach, bei der sie per Zweitspielrecht zuletzt im A-Jugend-Bundesligateam Akzente setzte. Die Rechtsaußen soll die Bundesliga-Frauen während der Verletzungspause von Sarah Dekker und Lotta Heider unterstützen und dann langsam an die Erste Liga herangeführt werden. Jana Haas wird, wie auch Neele Orth, zusätzlich für die A-Jugend-Bundesligamannschaft und die Junior-Flames in der Frauen-Oberliga auflaufen.

Sie machte erstmals als Oberliga-Torschützenkönigin beim C-Jugend-Hessenmeister HSG Hungen/Lich so richtig auf sich aufmerksam. Ihre Leistungen blieben auch Borussia Dortmund nicht verborgen und Jana Haas wechselte ins dortige Internat. Als 15-Jährige zählte sie fest zum Kader des Drittliga- und des A-Jugendbundesliga-Teams. Ihr Debüt als Junioren-Nationalspielerin feierte sie im Oktober 2019 gegen Polen und Weißrussland. Eine mögliche Deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend des BVB wurde durch den coronabedingten Abbruch der Saison 2019/20 verhindert.

Flames-Saisonvorbereitung Zum Saison-Trainingsauftakt steht bei den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach obligatorisch der Laktattest auf dem Programm; diesmal am Montag, 5. Juli, im Weiherhausstadion. Bislang stehen neben dem Trainingslager in Holland (9. - 12. 8.) die Testspiele gegen Bietigheim (24. 7.), gegen Buxtehude (5. 8.), gegen Bad Wildungen (14. 8.), gegen Nürtingen (18. 8.), gegen Eddersheim (19. 8.) und gegen Ketsch (26. 8.) fest. Zudem nehmen die Flames nicht nur am Turnier in Fritzlar (7./8. August) teil, sondern auch am eigenen „Dentsply Sirona Cup, bei dem am 21./22. August noch Metzingen, Neckarsulm, Waiblingen, Leverkusen und Blomberg am Ball sind. Zum Liga-Auftakt am 4./5. September gastiert Bensheim/Auerbach beim Thüringer HC und empfängt zum ersten Heimspiel am 11. September, 18 Uhr, die Neckarsulmer SU. red

Durch die monatelange Schließung der Schulen und des Sportinternats musste sich, Jana Haas in der Heimat „fit“ halten. Sie entschloss sich, dort zu bleiben und zur HSG Gedern/Nidda zu wechseln. Der nächste Karriereschritt ist jetzt der Wechsel und Umzug nach Bensheim, wo sie die Geschwister-Scholl-Schule besuchen wird.

„Sie ist ein junges Talent, das die Chance von uns bekommt. Und ich freue mich darauf, mit Jana zu arbeiten und glaube, dass man in den nächsten Jahren einiges zusammen erreichen kann“, so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nach der Vertragsunterzeichnung. Und Jana Hass hat sich „riesig gefreut, als ich von Heike das Angebot bekommen habe, als 17-Jährige einen Bundesligavertrag zu erhalten und fühle mich sehr geehrt, dass sie mir so viel Vertrauen schenkt. Es ist für mich ein nächster Schritt in meiner Karriere, auf den ich den letzten drei Jahren hingearbeitet habe.“ red

