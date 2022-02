Neuer Trainer für SV Zwingenberg

Zwingenberg. Der SV Eintracht Zwingenberg hat einen neuen Trainer: Murat Bozdag (Bild: Nix) übernimmt ab sofort beim abstiegsbedrohten Fußball-C-Ligisten. Der 45-jährige Laudenbacher war als Coach unter anderem beim TSV Elmshausen, der SG Hüttenfeld und dem SV/BSC Mörlenbach tätig. „Wir waren schon seit einiger Zeit in Kontakt und haben uns in dieser Woche geeinigt“, berichtet Thomas Reingruber, der Sportliche Leiter des SVZ.

Bozdag wurde am Donnerstag der Mannschaft vorgestellt und wird in der nächsten Woche die Leitung der Übungseinheiten übernehmen. Vereinbart haben Verein und Trainer eine längerfristige Zusammenarbeit. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird Bozdag den Sportverein auch in der Spielzeit 2022/23 betreuen. Aktuell liegt die Eintracht mit zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz – gleichauf mit dem FC Italia Bensheim auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Drei Punkte davor folgt die FSG Bensheim auf Platz 13.

© Berno Nix

„Murat Bozdag will hier etwas aufbauen“, erklärt Reingruber. Nachdem Savo Maksimovic im vergangenen Oktober das Traineramt beim SVZ niedergelegt hatte, war das C-Liga-Team bis zur Winterpause von Thomas Reingruber und Präsidiumsmitglied Maurice Howorka trainiert worden. Diese Lösung war ursprünglich bis Saisonende vorgesehen, ehe nun mit Bozdag die Verpflichtung eines neuen Coaches gelang. eh

