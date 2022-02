Neuer Trainer für die KSG Mitlechtern

Mitlechtern. Ronny Sauer wird in der Saison 2022/23 den Fußball-Kreisoberligisten KSG Mitlechtern trainieren und damit Spielertrainer Chris Schamber beerben. Das teilt der Verein mit. Unterstützt wird er dabei von Robert Ulrich. Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Zeiten beim TSV Gras-Ellenbach, den sie fünf Jahre trainierten, gekrönt vom Aufstieg in die B-Liga 2020.

Sauers spielerische Karriere war ebenfalls von Erfolgen geprägt. Mit SG und Eintracht Wald-Michelbach sowie dem SV Unter-Flockenbach feierte er mehrere Aufstiege. Bei der Eintracht schnupperte der 41-Jährige in der Saison 2007/08 sogar Oberligaluft. Vor seinem Engagement in Gras-Ellenbach war Sauer sechs Jahre für den FC Ober-Abtsteinach am Ball.

„Er überzeugte uns vor allem durch seine offene, herzliche und positive Art sowie durch seine Spielphilosophie“, sagte KSG-Vorsitzender Berthold Becker. Ronny Sauer selbst, Familienvater und im Hauptberuf Vertriebsleiter, blickt optimistisch auf die neue Herausforderung: „In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dieses auf dem Platz zu zeigen.“ Dabei kann Sauer mit dem gesamten aktuellen Kader planen. „Alle Spieler haben für die nächste Saison zugesagt“, ist der Sportliche Leiter Julian Rettig erfreut. Der bisher eingeschlagene Weg, die Jugendspielerfrüh zu integrieren, soll fortgeführt werden. red

