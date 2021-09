Neuer Trainer bringt Erfahrung mit

Riedrode. Fußball-B-Ligist FSG Ried-rode II hat einen neuen Trainer. Zumindest vorübergehend, denn Tunjo Bozanovic wird die Mannschaft in den kommenden Wochen trainieren. „Wenn uns so ein erfahrener Mann zur Verfügung steht, bedienen wir uns gern seiner Dienste“, sagt Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck, der darauf verweist, dass Bozanovic bis zur vergangenen Winterpause noch den Kreisoberligisten TSV Auerbach trainierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Göck erwähnt allerdings auch die dreifache Belastung des Coachs, der außerdem noch eine Fußballschule unterhält und zudem der Sportliche Leiter des JFV Bürstadt ist. „Tunjo ist in den kommenden Wochen, möglicherweise bis zur Winterpause unser Mann. Aber damit haben wir die Trainersuche noch nicht abgeschlossen. Wir halten weiterhin die Augen offen“, so Göck. Der Verein hatte sich in der vergangenen Woche vom seitherigen Trainer Andreas Zinke getrennt.

Göck vermutet, dass Bozanovic kaum Anlaufschwierigkeiten haben wird. Unter anderem gehört der Mannschaft sein Bruder Perica „Pedro“ an, der in der Manier eines routinierten Torjägers schon wichtige Treffer für die FSG-Reserve erzielte.

Am Sonntag geht es für die FSG Riedrode II darum, den Tabellenvorletzten SG Odin Wald-Michelbach II auf Distanz zu halten, bevor es eine Woche später (So. 10.10.) gegen die Reserve mit Bozanovics Ex-Club TSV Auerbach geht. hias/sm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2