Neuer Schiri-Kurs ab dem 13. Januar

Bergstraße. Ab dem 13. Januar (Donnerstag) bildet die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße wieder neue Fußball-Schiedsrichter aus. Bis zum 12. Februar wird der Stab rund um Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim) den Teilnehmern an sechs Terminen die Fußballregeln näherbringen, Fallbeispiele analysieren sowie die angehenden Unparteiischen fit für die Leitung von Fußballspielen machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lehrgang umfasst wie gehabt einen läuferischen und einen theoretischen Prüfungsteil. Fragen nicht nur rund um den Lehrgang wird Simon Wecht am Donnerstag (30.) von 18.30 bis 19.30 Uhr in einer Videokonferenz beantworten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Zugangsdaten stehen auf der Homepage des Fußballkreises Bergstraße (www.kfa-bergstrasse.de) oder können bei Lehrwart Simon Wecht (klw@kfa-kja.de) erfragt werden. all