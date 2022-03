In der Handball-Bezirksoberliga ist Derbyzeit in Heppenheim. Wenn am Samstag (19.15 Uhr) der SV Erbach den HC VfL Heppenheim empfängt, geht es um die Teilnahme an der Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde, die Partie hat also zusätzliche Brisanz.

Mindestens Platz sieben, das würde auch bedeuten, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und das ist für beide Mannschaften noch drin. Die

...