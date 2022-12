Daniel Pfeifer ist beim FC Fürth aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Der bislang gleichberechtigte Co-Spielertrainer Lucas Oppermann übernimmt den Tabellenletzten der Fußball-Gruppenliga und versucht, dem Abstieg zu entgehen. „Ich will, dass wir uns am Ende in die Augen schauen und sagen können, dass wir alles Menschenmögliche für den Klassenerhalt getan haben. Wenn es dann nicht gereicht

...