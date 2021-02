Weinheim. Jetzt haben auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) sowie die Landesverbände von Baden-Württemberg und Baden beschlossen, die unterbrochene Saison 2020/21 in sämtlichen Spielklassen ab der 2. Bundesliga abwärts endgültig abzubrechen und keine sportliche Wertung vorzunehmen. Sie folgten damit dem Beispiel anderer Landesverbände, darunter Hessen, die schon zuvor für einen Abbruch der Mannschaftsrunde sowohl im Erwachsenen- als auch im Nachwuchsbereich votiert hatten.

AdUnit urban-intext1

In der kommenden Saison können die Mannschaften unabhängig von ihrer aktuellen Platzierung wieder in der gleichen Spielklasse antreten. Für die Saison 2021/22 wird die Spielklassen-Einteilung auf Basis der Abschluss-Tabellen ’19/20 vorgenommen, da die Runde ’20/21 offiziell gar nicht stattfindet. Das eröffnet der ersten Damenmannschaft des TTC 46 Weinheim eine neue Option. Das ranghöchste Team der Rhein-Neckar-Region wurde in der Saison ’19/20 Meister der 2. Bundesliga. Seinerzeit nahm der Verein das Aufstiegsrecht in die 1. Liga nicht wahr, da der DTTB Doppelheimspieltage der ersten Damen- und Herren-Mannschaft untersagte und es somit Überschneidungen mit den Weinheimer Herren gegeben hätte.

Höherer Aufwand

„Jetzt ergibt sich aber für unsere Damen-Mannschaft die Möglichkeit, als Meister der 2. Bundesliga der Saison 2019/20 den zuletzt freien Platz in der 1. Bundesliga einzunehmen“, erklärte TTC-Vorsitzender Christian Säger. „Wir überlegen, diese Gelegenheit wahrzunehmen, auch wenn der Aufwand zur Ausrichtung der Bundesliga-Spiele damit stark ansteigen würde.“ bk/dttb