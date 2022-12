Neue Vorgaben für die Gala

Hochsprung. Für die Weinheimer Hochsprung-Gala am 3. Februar muss der Organisations-Team um Meetingchef Thomas Geißler aufgrund der Aufnahme der Gala in die World Indoor Tour von World Athletics einige Veränderungen vornehmen. So gibt es etwa Vorgaben in Sachen Internationalität, wonach Athleten und Athletinnen aus mindestens sechs Nationen in jedem Wettbewerb antreten müssen. „Wir werden mehr Hotelkapazität benötigen und den Fahrservice aufstocken,“ so Geißler. Auch wird es neben der nationalen Verbandsaufsicht erstmals einen technischen Delegierten des Weltverbandes in der TSG-Halle geben, der auf die Umsetzung des langen Vorgabenkataloges achtet. Ab dem 31. Dezember gibt es beim Kauf von zwei oder drei Karten ein Ticket kostenfrei dazu. Beim Kauf von vier Karten gibt es zwei Freikarten dazu. wn/red

