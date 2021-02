Bensheim. Die Flames stellen sich im Rückraum neu auf und befinden sich in der finalen Phase der Kaderplanung für die nächte Saison 2021/22 in der Frauenhandball-Bundesliga. Nach Torfrau Vanessa Fehr (für Jessica Kockler/Karriereende) präsentiert die HSG Bensheim/Auerbach vor dem Liga-Doppelpack am morgigen Freitag (19.30 Uhr) bei der HSG Bad Wildungen und am Sonntag (28.) um 16 Uhr in der Weststadthalle gegen den Buxtehuder SV Saskia Fackel (27) von den Kurpfalz Bären Ketsch als zweiten Neuzugang.

Die Linkshänderin soll zukünftig zusammen mit Leonie Kockel das Duo im rechten Rückraum bilden und erhält bei den Flames einen Zweijahresvertrag. Dagegen werden im Sommer die Dänin Simone Spur Petersen und die Polin Julia Niewiadomska die HSG verlassen.

Statt zwei nun vier im Fokus des DHB Der Deutsche Handballbund führt im Februar und März unter Leitung von Bundestrainer Henk Groener zwei Regionallehrgänge für die Frauen-A-Nationalmannschaft durch. Eingeladen sind vor allem Perspektivspielerinnen. An der Trainingsmaßnahme in der baden-württembergischen Landessportschule Ruit (28. Februar bis 3. März) nehmen auch vier Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach teil: Elisa Stuttfeld (21), Alicia Soffel (22), Isabell Hurst (21) und Lotta Heider (19). Während Stuttfeld und Soffel solche Lehrgänge bereits absolvierten, wurden Hurst und Heider im Frauenbereich vom DHB erstmals berücksichtigt. „Wir freuen uns für die Spielerinnen“, blickt Heike Ahlgrimm auf die Nominierung des HSG-Quartetts. Zugleich weist die Flames-Trainerin darauf hin, dass der Stellenwert solcher Maßnahmen richtig eingeordnet werden muss. „Das bedeutet nicht, dass unsere Mädels jetzt Nationalspielerinnen sind. Es geht darum, sich kennenzulernen, der Bundestrainer will sich ein Bild von den Spielerinnen machen.“ Der erste Lehrgang der DHB-Auswahl in diesem Jahr in Vorbereitung auf die WM-Play-offs im April ist vom Verband vom 14. bis 21. März in Bensheim terminiert. eh

Saskia Fackel wurde am 5. August 1993 geboren und begann mit vier Jahren bei ihrem Heimatverein TSG Eintracht Plankstadt mit dem Handballspielen. 2009 wechselte sie zur HSG Mannheim. Seit 2012 spielt sie bei den Kurpfalz Bären und suchte nun eine neue sportliche Herausforderung. Aufgrund der räumlichen Nähe sind für Saskia Fackel weder ein Arbeitsplatz-, noch ein Wohnortwechsel nötig, was eine schnelle Integration vereinfachen sollte.

Mit Leonie Kockel auf rechts

„Wir haben mit Saskia eine erfahrene Spielerin geholt, die die Erste und Zweite Liga bestens kennt. Sie wird mit ’Leo’ zukünftig ein tolles Gespann im rechten Rückraum bilden. Ich bin froh, dass wir dann zwei Linkshänderinnen auf dieser Position in unseren Reihen haben werden. Saskia passt sehr gut in unser Konzept. Sie ist schnell und dynamisch sowie eine gute Abwehrspielerin. Saskia war sehr lange in Ketsch; der Wechsel gibt ihr in meinen Augen noch einmal einen neuen Impuls und ich denke, sie kann noch einen weiteren Schritt nach vorne machen“, versprüht Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm Vorfreude.

„Es war für mich Zeit für eine neue sportliche Herausforderung. Bensheim hat sich direkt bei mir gemeldet und es hat einfach gleich alles gepasst. Die Flames waren mit der Nähe zu meiner Heimat mein Wunschverein. Ich freue mich auf neue Strukturen, neue Impulse, mit Heike auf eine neue Trainerin, auf die Mannschaft und auf die Fans“, begründet Saskia Fackel ihren Wechsel an die Bergstraße: „Mein Herz hat nach den vielen schönen Jahren in Ketsch mit der Entscheidung gekämpft, aber ich wollte den nächsten Schritt gehen.“

Spielpraxis woanders sammeln

Nach drei Jahren wird hingegen Simone Spur Petersen die Flames verlassen, zu der die sympathische Rückraumspielerin zur Saison 2018/19 vom VfL Oldenburg kam. Die Dänin ließ in ihrem ersten Jahr in Bensheim ihr Können einige Male aufblitzen, hatte aber mit den Folgen einer Verletzung zu kämpfen. Kaum genesen, zog sie sich einen Kreuzbandriss zu und fiel die komplette Spielzeit 2019/20 aus. Nach fast 20-monatiger Verletzungspause feierte sie Anfang November ihr Comeback.

„Wir haben uns mit Simone zusammen entschieden, dass wir den Vertrag nicht verlängern und jeder seine eigenen Wege weitergeht. ’Simo’ muss nach der langen Verletzung den nächsten Schritt für sich machen und das kann sie bei uns nicht tun, da die linke Rückraumposition mit Alicia und Ines besetzt ist. Sie hat sich nach der langen Verletzungspause zurückgekämpft und ist wieder fit. Ich bin froh, dass wir ihr diese Möglichkeit gegeben haben. Sie muss aber wieder Spielpraxis auf ihrer Position im linken Rückraum erhalten und ich wünsche ihr, dass sie im neuen Verein die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, was sie kann“, erläutert Ahlgrimm diese Personalie.

„Wir haben ein gutes Gespräch gehabt und waren uns auch einig, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich möchte mich nach meiner langen Verletzung wieder zurück auf mein altes Niveau kommen. Deswegen suche ich die Herausforderung in einem neuen Verein. Ich bedanke mich für die drei Jahre, die ich bei den Flames hatte“, kommentiert Spur Petersen die Entscheidung.

Da die Rückraummitte mit Sarah van Gulik und Lisa Friedberger bereits doppelt besetzt ist und sie mehr Spielanteile für ihre weitere Entwicklung benötigt, wird sich auch Rückraumspielerin Julia Niewiadomska verändern und sich im Sommer dem Ligakonkurrenten SV Union-Halle Neustadt anschließen. Die 19-jährige Polin gehört seit dieser Saison zum Bundesligakader und ist seit drei Jahren in der Handballakademie der Flames.

Kaderplanung fast abgeschlossen

Jörg Hirte, Leiter Administration bei den Flames, zeigte sich erfreut, „dass Saskia Fackel endlich nach Bensheim lotsen konnten, denn sie stand schon seit mehreren Jahren auf unserem Zettel für den rechten Rückraum. Sie wird zusammen mit Leonie Kockel unsere Schlagkraft auf dieser Position deutlich verstärken.“

Dagegen bedauert Hirte, „dass uns leider Simone Spur Petersen mit unbekanntem Ziel und Julia Niewiadomska in Richtung Halle-Neustadt im Sommer verlassen werden, da wir vor allem Julia nicht die Spielanteile bieten können, die sie für ihre Weiterentwicklung benötigt“. Somit stehen bereits 14 Spielerinnen für die neue Saison bei Bensheim/Auerbach unter Vertrag. Zum Abschluss der Kaderplanung suchen die Flames noch eine junge Ergänzungsspielerin. red/hs