Handballerin Neele Mara Orth zeigt sich glücklich über ihren ersten Bundesliga-Vertrag bei der HSG Bensheim/Auerbach und das Vertrauen, dass ihr geschenkt wird: „Ich freue mich sehr und bin überwältigt und gespannt, was auf mich zukommt. Den Flames bin ich sehr dankbar für alles, was ich hier bisher erleben durfte und jetzt den ersten Schritt in die Bundesliga-Mannschaft gehen darf. Ich freue mich auf die nächste Saison und die neuen Erfahrungen, die ich sammeln werde“

Die 18-Jährige Rückraumspielerin, die auch weiterhin zusätzlich für die Junior-Flames auflaufen sowie dem A-Jugend-Bundesliga-Team angehören wird, stammt aus Grenzach-Wyhlen, direkt an der Grenze zur Schweiz. Ihre erste Berührung mit dem Handballsport hatte sie in der dritten Klasse bei einer Schul-AG. Relativ schnell wurde ihr klar, dass ihr diese Sportart riesigen Spaß macht – und so schloss sie sich einem Verein an.

© Andrea Müller

Nach kurzer Station bei den „Regio Hummeln“ und längerer Zeit bei der SG Maulburg-Steinen wechselte sie bereits 2017 zur B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach. Im ersten Jahr wohnte sie bei ihrem Onkel in Zwingenberg, bevor sie im August 2018 in die Flames-Akademie einzog.

„Ich freue mich, dass Neele für die nächste Saison bei uns unterschrieben hat. Sie ist jetzt schon sehr lange bei uns und trainiert bereits seit einiger Zeit mit dem Bundesligateam mit. Sie soll jetzt langsam ans höhere Niveau herangeführt werden. Neele ist ein Talent, trainiert hart und ist in der Mannschaft akzeptiert. Mit dem kleinen Bundesliga Vertrag gehen wir jetzt den nächsten Schritt“, so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm über ihren Schützling. red/Bild: Müller

