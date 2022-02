Nationalteam verliert in Heidelberg

Heidelberg. Im ersten Rugby-Länderspiel vor heimischem Publikum nach zweijähriger Corona-Pause hat die deutsche 15er-Auswahl eine Niederlage hinnehmen müssen. In Heidelberg unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann in der Europe Trophy dem favorisierten Championship-Absteiger Belgien 26:33 (16:19). Zuvor gab es für das DRV-Team in zwei Auswärtsspielen in Litauen (46:16) und Polen (16:21) einen Sieg und eine Niederlage.

Immerhin sicherte Edoardo Stella dem deutschen Team mit einem erfolgreichen Straftritt in der Nachspielzeit noch den defensiven Bonuspunkt für eine Niederlage mit sieben oder weniger Punkten. dpa

